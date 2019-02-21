Во Владикавказе поймали пенсионера с метадоном

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-21T17:39:21+03:00

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В столице Северной Осетии во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" у местного ранее судимого жителя 1957 года рождения нашли наркотики.

Как рассказали "КП" в республиканском МВД, задержали пенсионера прямо на улице Владикавказа.

- В ходе личного досмотра у данного гражданина был обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета, которое в результате экспертизы, проведенной ЭКЦ МВД по РСО-Алания, оказалось наркотическим средством "метадон". Его масса была рассчитана примерно на 20 разовых доз, - сказали в ведомстве.

На пожилого мужчину завели дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

ИСТОЧНИК KP.RU