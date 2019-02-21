В ДТП на проспекте Кадырова в Грозном пострадали три человека
Авария с тремя пострадавшими произошла накануне в Грозном. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ГУ МВД по Чечне.
Водитель Lada Priora, направляясь по проспекту Кадырова в сторону центральной мечети "Сердце Чечни", проехал на красный сигнал светофора и врезался в Toyota Camry под управлением жителя Грозненского района.
В результате аварии пострадали три пассажирки "Приоры", взрослые жительницы Ингушетии, а также несовершеннолетняя девочка.
Они были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где сразу же получили необходимую медпомощь. Идет проверка по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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