2019-02-21T18:10:32+03:00
Происшествия

В ДТП на проспекте Кадырова в Грозном пострадали три человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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Авария с тремя пострадавшими произошла накануне в Грозном. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ГУ МВД по Чечне.

Водитель Lada Priora, направляясь по проспекту Кадырова в сторону центральной мечети "Сердце Чечни", проехал на красный сигнал светофора и врезался в Toyota Camry под управлением жителя Грозненского района.

В результате аварии пострадали три пассажирки "Приоры", взрослые жительницы Ингушетии, а также несовершеннолетняя девочка.

Они были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где сразу же получили необходимую медпомощь. Идет проверка по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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