В Махачкале угарным газом отравились четыре человека
Врачи в Махачкале оказывают помощь четырем пострадавшим от отравления угарным газом, сообщила представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.
- Угарным газом отравились сразу четыре человека, среди них имеются двое детей 2012 и 2016 годов рождения, - сказала Муртазалиева.
По ее данным, всех пострадавших медики срочно доставили в Республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Отравившимся оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Устанавливаются причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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