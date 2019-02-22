В Махачкале угарным газом отравились четыре человека

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-22T08:20:15+03:00

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Врачи в Махачкале оказывают помощь четырем пострадавшим от отравления угарным газом, сообщила представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

- Угарным газом отравились сразу четыре человека, среди них имеются двое детей 2012 и 2016 годов рождения, - сказала Муртазалиева.

По ее данным, всех пострадавших медики срочно доставили в Республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Отравившимся оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Устанавливаются причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU