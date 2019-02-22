В Невинномысске вор украл у пенсионерки из погреба все ее доллары

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-22T09:18:07+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по городу Невинномысску 81-летная местная жительница, которая заявила о краже иностранной валюты.

Пенсионерка рассказала полицейским, что хранила 600 долларов в погребе, и выложила их на сервант просушить. Вернувшись после недолгого отсутствия, женщина не обнаружила валюты.

Участковые уполномоченные полиции сразу же установили, что к краже может быть причастен 30-летний родственник пенсионерки, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество.

Мужчину нашли и задержали уже через сутки. В полиции он не стал отпираться и полностью признал свою вину. При обыске полицейские изъяли у него 200 долларов. По словам преступника, остальные деньги он успел потратить на алкоголь и развлечения.

Возбуждено уголовное дело по статье158 УК РФ (кража). Преступнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU