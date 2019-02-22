Четверых дагестанцев посадили в тюрьму за изнасилование девочки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-22T10:38:02+03:00

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За групповое изнасилование девочки в 2017 году четверых жителей Дагестана приговорили к тюрьме. Жертве на тот момент было 13 лет. Ее силой вывезли в безлюдное место и там надругались. Изнасилование школьницы сопровождали угрозами расправы. За совершенное преступление всем дали от 12 до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

- С учетом позиции государственного обвинителя осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на сроки от 12 до 15 лет, с последующим ограничением свободы на сроки от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев, - сказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что с 15 лет жительницу республики насиловали 11 молодых людей. Несчастную шантажировали приватными видео. В ноябре 2018-го Европейский суд по правам человека признал ее пострадавшей и выплатил материальную компенсацию. Но за решетку никого не посадили из-за нехватки доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU