В КБР полицейские пытали случайного прохожего, заставляя признаться в разбое
В Кабардино-Балкарии полицейские поймали на улице случайного человека и пытали его, пытаясь выбить признание в преступлении, которого он не совершал. По факту превышения полномочий возбуждено уголовное дело.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по республике, освободившись после допроса с пристрастием пострадавший обратился в Следком.
Все произошло в Терском районе республики. Мужчина прогуливался по улице, когда несколько стражей порядка подбежали к нему, повалили на землю и надели наручники. После этого пострадавшего посадили в микроавтобус. Надев на голову мешок, полицейские методично его избивали и душили, требуя написать чистосердечное признание.
Оказалось, что к преступлению нечастный не имеет и не может иметь никакого отношения. Узнав подробности, следователи возбудили уголовное дело пр статье «превышение полномочий, совершенное с применением насилия».
Стоит заметить, что подозреваемых в деле пока ещё нет. Следователи пытаются найти полицейских, совершивших преступление. По закону им светит от 3 до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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