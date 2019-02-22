2019-02-22T11:19:58+03:00
Происшествия

В КБР полицейские пытали случайного прохожего, заставляя признаться в разбое

Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Полицейские пытались выбить из несчастного чистосердечное признание в преступлении, которого он не совершалПолицейские пытались выбить из несчастного чистосердечное признание в преступлении, которого он не совершалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии полицейские поймали на улице случайного человека и пытали его, пытаясь выбить признание в преступлении, которого он не совершал. По факту превышения полномочий возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по республике, освободившись после допроса с пристрастием пострадавший обратился в Следком.

Все произошло в Терском районе республики. Мужчина прогуливался по улице, когда несколько стражей порядка подбежали к нему, повалили на землю и надели наручники. После этого пострадавшего посадили в микроавтобус. Надев на голову мешок, полицейские методично его избивали и душили, требуя написать чистосердечное признание.

Оказалось, что к преступлению нечастный не имеет и не может иметь никакого отношения. Узнав подробности, следователи возбудили уголовное дело пр статье «превышение полномочий, совершенное с применением насилия».

Стоит заметить, что подозреваемых в деле пока ещё нет. Следователи пытаются найти полицейских, совершивших преступление. По закону им светит от 3 до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сервисом «ДомКлик» на Юге и Северном Кавказе воспользовалось более 25 000 человек
Ставрополье вошло в число регионов, которым дадут 300 млн рублей на поддержку стариков и инвалидов
Четверых дагестанцев посадили в тюрьму за изнасилование девочки
В Невинномысске вор украл у пенсионерки из погреба все ее доллары
В Махачкале угарным газом отравились четыре человека
В ДТП на проспекте Кадырова в Грозном пострадали три человека
Во Владикавказе поймали пенсионера с метадоном
На Ставрополье осудили торговцев оружием
Родители ессентукских выпускников могут сдать единый госэкзамен
В Нальчике потушили пожар на рынке
Ради премии полицейский из Кабардино-Балкарии подкинул оружие родственнику
На Ставрополье женщина на Kia сбила 8-летнего школьника
В Ставрополе засняли дуэль на палках между водителем и пешеходом
Против главы села в Дагестане возбуждено уголовное дело
На Ставрополье следователи нашли убийцу женщины по окурку
В Пятигорске 24 февраля отключат воду
Старший судебный пристав со Ставрополья заставлял подчиненных не работать
В Дагестане следователь за 100 тысяч рублей обещал "отмазать" участника драки
В Железноводске женщина-водитель сбила девочку, перебегавшую дорогу