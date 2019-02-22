В КБР полицейские пытали случайного прохожего, заставляя признаться в разбое

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-22T11:19:58+03:00

Полицейские пытались выбить из несчастного чистосердечное признание в преступлении, которого он не совершал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кабардино-Балкарии полицейские поймали на улице случайного человека и пытали его, пытаясь выбить признание в преступлении, которого он не совершал. По факту превышения полномочий возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по республике, освободившись после допроса с пристрастием пострадавший обратился в Следком.

Все произошло в Терском районе республики. Мужчина прогуливался по улице, когда несколько стражей порядка подбежали к нему, повалили на землю и надели наручники. После этого пострадавшего посадили в микроавтобус. Надев на голову мешок, полицейские методично его избивали и душили, требуя написать чистосердечное признание.

Оказалось, что к преступлению нечастный не имеет и не может иметь никакого отношения. Узнав подробности, следователи возбудили уголовное дело пр статье «превышение полномочий, совершенное с применением насилия».

Стоит заметить, что подозреваемых в деле пока ещё нет. Следователи пытаются найти полицейских, совершивших преступление. По закону им светит от 3 до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU