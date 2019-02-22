Ставрополье вошло в число регионов, которым дадут 300 млн рублей на поддержку стариков и инвалидов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-22T12:05:51+03:00

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Ставропольский край и еще 10 регионов России получат средства на реализацию пилотного проекта от Минтруда. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе министерства, одобренная правительством России идея по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами будет воплощаться уже с этого года.

- Общий объем средств федерального бюджета в 2019 году на это направление составит 295 млн рублей. Средства получат 11 регионов - республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская и Тульская области, которые включены в пилотный проект, - приводит пресс-служба ведомства слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Отмечается, что проект должны реализовать до конца 2021 года, и хотя деньги направят в 11 субъектов, поучаствуют в программе 12 регионов.

- В 2022 году в систему долговременного ухода предполагается включить все 85 регионов страны, - добавляют в Минтруда РФ. - На 2020-2024 годы на создание системы долговременного ухода в федеральном бюджете предусматривается по 2 млрд рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU