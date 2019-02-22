Сервисом «ДомКлик» на Юге и Северном Кавказе воспользовалось более 25 000 человек

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-22T13:31:45+03:00

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По данным Сбербанка, уже более 43 % выдач ипотеки приходится на заявки, поданные через «ДомКлик». Число пользователей сервиса для поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик» на Юге и Северном Кавказе за прошлый год превысило 25 000 человек. Это люди, которые зарегистрировались и создали заявку на ипотеку на сайте или в приложении.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Перевод ипотеки в онлайн и развитие смежных с ней услуг - приоритетная задача для Сбербанка. «ДомКлик» позволяет пройти почти весь цикл покупки квартиры онлайн - от выбора объекта и оформления ипотеки до постановки на учет в Росреестр. Купить квартиру становится проще, быстрее и выгоднее. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать наш сервис, создавать новые и улучшать существующие услуги.

«ДомКлик» позволяет найти или разместить объявление не только о продаже, но и об аренде недвижимости. При этом добавлена возможность размещения на сайте загородных домов, участков и комнат. Публиковать объявления могут агентства, собственники недвижимости и частные риэлторы.

«ДомКлик» - сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка работает с 2017 года. Он позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При покупке готовой квартиры, отмеченной на «ДомКлик» значком «Одобрение онлайн», клиент получает дисконт к ставке по ипотеке в размере 0,3 п.п.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU