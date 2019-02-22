SKODA на Ставрополье: интересные предложения для бизнеса

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-22T14:11:29+03:00

Познакомиться с модельным рядом ŠKODA и по достоинству оценить все его преимущества можно в "СтрелаАвто" в Минводах

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Корпоративные продажи принципиально отличаются от продаж розничных. Они основываются на гораздо более трудоёмких, чем в рознице, методах работы с клиентами, а также подразумевают всевозможные лояльные условия не только реализации товара, услуг, но и последующего сервисного обслуживания.

- Корпоративные клиенты имеют определённый ряд эксклюзивных условий и прав сотрудничества. Рентабельность их обычно ниже, чем в рознице, но невысокая прибыльность в отдельных случаях компенсируется большими объёмами, - объясняют сотрудники дилерского центра ŠKODA «СтрелаАвто». - ŠKODA старается делать все для того, чтобы наш сервис был как можно ближе к вашему бизнесу.

ŠKODA позаботилась о том, чтобы клиенты могли проводить техническое обслуживание у любого из более чем 120 официальных дилерских и сервисных центров по России, располагающих современной станцией техобслуживания и необходимым складом запасных частей.

- Мы не работаем «в гараже» - качественное обслуживание - вот залог нашего успеха и гарантия того, что Вы останетесь довольны сервисом, - говорят в «СтрелаАвто».

ŠKODA понимает важность развития направления по автомобилям с пробегом. «СтрелаАвто» в момент покупки новых автомобилей может подтвердить обязательства по их обратному выкупу после периода эксплуатации и предложить услуги Trade-in. Благодаря программе продаж автомобилей с пробегом у вас не возникнет сложностей с реализацией предыдущих автомобилей вашего автопарка вне зависимости от производителя и срока эксплуатации. Продажа старых автомобилей перестанет быть вашей головной болью.

Менеджеры «СтрелаАвто» - профессионалы в работе с корпоративными клиентами, которые всегда и с удовольствием проконсультируют клиентов по вопросам приобретения автомобилей марки ŠKODA для корпоративных автопарков, включая подбор моделей, структурирование и финансирование сделки. Клиенты имеют возможность на практике познакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками автомобилей марки ŠKODA.

Записавшись на тест-драйв у официального дилера ŠKODA в городе Минеральные Воды, вы сможете познакомиться с модельным рядом и по достоинству оценить все его преимущества. С центрального склада автомобили будут доставлены напрямую в официальный центр «СтрелаАвто».

Узнать подробнее о корпоративной программе и получить консультацию по приобретению ŠKODA можно у официального дилера «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й километр автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 3, строение 1 и по телефону (87922) 65-353.

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ИСТОЧНИК KP.RU