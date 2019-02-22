2019-02-22T14:56:27+03:00
Общество

В Ставрополе запустят салют на 23 февраля

В этом году совершат 30 залпов
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В честь Дня защитника Отечества в Ставрополе запустят праздничный фейерверк. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, этом году совершат 30 залпов.

- Его проведут силами 49 общевойсковой армии, дислоцированной в краевой столице, - отмечают в ведомстве. - Будут задействованы 2 салютные установки и 6 гаубиц Д-30.

А пройдет праздничный фейерверк в Парке Победы в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего ставропольца нашли мертвым в куче мусора
На реализацию нацпроекта «Экология» направят около 4 триллионов рублей
В Ессентуках детсадовцев записали в солдаты
SKODA на Ставрополье: интересные предложения для бизнеса
Сервисом «ДомКлик» на Юге и Северном Кавказе воспользовалось более 25 000 человек
Ставрополье вошло в число регионов, которым дадут 300 млн рублей на поддержку стариков и инвалидов
В КБР полицейские пытали случайного прохожего, заставляя признаться в разбое
Четверых дагестанцев посадили в тюрьму за изнасилование девочки
В Невинномысске вор украл у пенсионерки из погреба все ее доллары
В Махачкале угарным газом отравились четыре человека
В ДТП на проспекте Кадырова в Грозном пострадали три человека
Во Владикавказе поймали пенсионера с метадоном
На Ставрополье осудили торговцев оружием
Родители ессентукских выпускников могут сдать единый госэкзамен
В Нальчике потушили пожар на рынке
Ради премии полицейский из Кабардино-Балкарии подкинул оружие родственнику
На Ставрополье женщина на Kia сбила 8-летнего школьника
В Ставрополе засняли дуэль на палках между водителем и пешеходом
Против главы села в Дагестане возбуждено уголовное дело
На Ставрополье следователи нашли убийцу женщины по окурку
В Пятигорске 24 февраля отключат воду
Старший судебный пристав со Ставрополья заставлял подчиненных не работать
В Дагестане следователь за 100 тысяч рублей обещал "отмазать" участника драки
В Железноводске женщина-водитель сбила девочку, перебегавшую дорогу