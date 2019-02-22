В Ставрополе запустят салют на 23 февраля

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-22T14:56:27+03:00

В этом году совершат 30 залпов

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В честь Дня защитника Отечества в Ставрополе запустят праздничный фейерверк. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, этом году совершат 30 залпов.

- Его проведут силами 49 общевойсковой армии, дислоцированной в краевой столице, - отмечают в ведомстве. - Будут задействованы 2 салютные установки и 6 гаубиц Д-30.

А пройдет праздничный фейерверк в Парке Победы в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU