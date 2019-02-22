В Ессентуках детсадовцев записали в солдаты

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-22T15:35:04+03:00

Очаровательные воспитанницы детсада "Ивушка" поздравили своих пап и дедушек с праздником

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В пятницу воспитанники ессентукского детского сада «Ивушка» впервые примерили гимнастерки и галифе. Маленькие солдаты продемонстрировали свои умения и таланты, выполнив гимнастические упражнения и исполнив патриотические песни, танцы. Радость, веселье, торжество разделили с детьми и гости праздника - папы и дедушки воспитанников. Свою праздничную программу подготовили и мамы малышей.

- Именно в детском саду мы прививаем нашим юным защитникам азы патриотизма, учим их любить Родину, знать ее историю, - рассказала заведующий детским садом № 10 Галина Волошенко.

В детском саду такие мероприятия с участием родителей проводятся ко всем знаменательным датам. Ессентукские дошколята принимают самое активное участие во всех праздниках. Почти сразу после праздника по случаю Дня защитников Отечества они начнут готовиться к Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU