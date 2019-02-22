На реализацию нацпроекта «Экология» направят около 4 триллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-22T16:33:25+03:00

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Как сообщила интернет-газета «Лента.ру», на Российском инвестиционном форуме прошла панельная дискуссия «Экология как индикатор жизни», организованная Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Её участниками стали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, а также первый зампред Комитета РСПП по экологической политике, гендиректор АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Вместе с представителями региональных органов власти и представителями бизнес-сообщества они обсудили перспективы реализации национального проекта «Экология», принятого в конце прошлого года. Как отметили участники, проблемы, связанные с экологией, в той или иной мере актуальны для каждого региона. При этом к их решению нужно подходить комплексно, ведь экология неразрывно связана с экономикой, что в свою очередь предполагает наличие конструктивного диалога власти и бизнеса на всех уровнях. - Для реализации поставленных перед нами задач мы привлекаем наши промышленные компании - тех, кто реализует экологические программы в рамках собственных производств, используя наилучшие доступные технологии, - подчеркнул глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Объем средств, который предполагается направить на реализацию национального проекта «Экология», составляет около 4 трлн. руб., и больше трех из них планируется привлечь из внебюджетных источников. Руководитель МХК «ЕвроХим» и первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологической политике Игорь Нечаев добавил, что 2,5 триллиона рублей должны быть направлены на внедрение так называемых НДТ - наилучших доступных технологий. Процесс это непростой и в Европе, например, занял порядка двадцати лет, в то время как в России на решение этой задачи осталось менее пяти. Для того, чтобы создать условия для обсуждения законодательных инициатив, в рамках РСПП созданы рабочие группы, объединившие представителей профильных министерств, ведомств и крупного бизнеса. Такая экспертная работа с проектами нормативных документов, нацеленных на интенсификацию внедрения НДТ, должна повысить эффективность процесса внедрения.

Кстати, собственник ЕвроХима Андрей Мельниченко, которому также принадлежат СУЭК и СГК, является, согласно результатам исследования федерального журнала «Эксперт», крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. За минувшее десятилетие через свои компании он инвестировал в российскую промышленность более 600 млрд руб.

Поэтому уж кто-кто, а «ЕвроХим» знает о специфике внедрения современных технологий если и не всё, то очень многое. Немалые средства холдинг направляет и на осуществление мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. Так, в Невинномысске, где расположен один из заводов группы - «Невинномысский Азот» - реализуется проект модернизации цеха биохимической очистки и технического обезвреживания отходов: сооружений, на которых очищаются промышленные и бытовые стоки всей промышленной столицы Ставрополья.

В свою очередь, РСПП, как отметил Игорь Нечаев, рассчитывает и в дальнейшем вести совместную работу для решения задач, сформулированных руководством страны в области охраны окружающей среды:

- Если разойтись по углам - государство отдельно, бизнес отдельно, то результата не достигнуть ни через пять, ни через 10 лет, поэтому нужно действовать вместе.

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ИСТОЧНИК KP.RU