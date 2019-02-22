Пропавшего ставропольца нашли мертвым в куче мусора
Спасатели обнаружили тело недалеко от поселка Свистуха
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Пропавшего в декабре 2018 года жителя Невинномысска нашли мертвым в куче мусора. Тело 24-летнего парня обнаружили спасатели. Оно лежало в Невинномысском канале в 2,5 км от поселка Свистуха.
Как рассказали в пресс-службе МЧС Ставропольского края, полицейские и следователи выясняют, из-за чего скончался молодой человек.
Напомним, парень не вернулся домой после прогулки с друзьями. Его искали волонтеры и спасатели. После пары месяцев безрезультатной работы поиски хотели прекратить, но сотрудники МЧС решили напоследок осмотреть водоем, где парень был в последний раз.
ИСТОЧНИК KP.RU