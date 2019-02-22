2019-02-22T19:12:04+03:00
Происшествия

Депутат из Ессентуков все-таки лишился чиновничьего кресла

Прокуратура нашла нарушения требований антикоррупционного законодательства, а суд это подтвердил
Евгения СОКОРЕВА
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В Ессентуках после прокурорской проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства депутат Иван Мернов все-таки лишился мандата. Еще в конце минувшего года выяснилось, что народный избранник был еще и успешным бизнесменом, но в декларациях отражать свой достаток не захотел. За неполную информацию о доходах от предпринимательства, про имущество, счета и кредитные обязательства парламентарий тогда досрочно лишился чиновничьего кресла.

Как отметили в надзорном ведомстве Ставрополья, с 2015 по 2017 год Мернов утаивал от начальства правду.

Впрочем, сам депутат с этим не согласен. Уже как экс-парламентарий еще в конце 2018-го он пожаловался в суд. Парламентарий объяснил, что в думу на слушание по этому поводу не пришел по уважительной причине, а значит дело надо пересмотреть. Но сейчас стало известно, что решение суд менять не стал, поскольку в ведомстве уверены, что Иван Мернов точно знал, когда надо явится на заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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