В Ставрополе BMW попала в аварию, перевернулась и сгорела
В ночь на 23 февраля двое молодых людей на BMW неизвестной марки попали в аварию. Машина вылетела с трассы, перевернулась и сгорела. Водитель и пассажир выжили чудом.
Об аварии сообщают пользователи социальных сетей, разместившие видеозапись с горящим авто. По словам очевидцев, ДТП произошло около полуночи в ночь на 23 февраля на Новой объездной. Машина на большой скорости врезалась в дорожный отбойник, вылетела за ограждение и перевернулась.
Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы и поспешили на помощь пострадавшим. Оказалось, что в машине ехали двое мужчин — им помогли выбраться из авто. Они чудом выжили, отделавшись лёгкими травмами. Через несколько минут автомобиль загорелся. BMW потушили прибывшие на место происшествия спасатели.
В Ставрополе машина разбилась об отбойник, перевернулась и сгорела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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