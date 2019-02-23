2019-02-23T13:03:04+03:00
Происшествия

Стертельное ДТП в Чечне: два человека погибли, ещё двое — в больнице

Toyota Camry на полной скорости влетела в «семёрку»
Андрей ЗОБОВ
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Смертельное ДТП произошло на трассе в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. В лобовом столкновении «семёрки» и Toyota Camry погибли два человека, ещё двое попали в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла 22 февраля на дороге от Урус-Мартана к федеральной автотрассе «Кавказ». Водители автомобилей не справились с управлением и иномарка врезалась в «семёрку».

На месте аварии скончались 20-летний водитель отечественного автомобиля и 56-летняя пассажирка Toyota. Её 62-летний супруг и ещё одна пассажирка иномарки госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Следователи работают над выяснением всех обстоятельств ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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