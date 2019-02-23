Дагестанка пришла в гости и обокрала хозяев на 200 тысяч рублей
В Дагестане полицейские по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений на 200 тысяч рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД
21 февраля 21-летняя девушка пришла в гости к своей подруге. За беседой 24-летняя хозяйка не заметила интереса, с которым её собеседница поглядывала на золотые украшения. А когда гостья ушла, оказалось, что драгоценности пропали.
Полицейские задержали подозреваемую. В отделе она осознала безвыходность своего положения и во всём созналась. На воровку завели уголовное дело. Теперь ей светит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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