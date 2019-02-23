В КБР пранкер выгуливал пакет на верёвочке

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-23T15:11:35+03:00

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В Нальчике пранкер выгуливал пакет на поводке. Видео розыгрыша появилось в социальных сетях с объяснениями молодого человека. Он рассказал, что пытался изобразить психически нездорового человека.

В Нальчике пранкер выгуливал пакет на верёвочке.Молодой человек решил выяснить, как местные жители отрегаируют на психически больного человека

Как объяснил автор идеи, главной целью розыгрыша было увидеть реакцию жителей столицы Кабардино-Балкарии на человека, который ведёт себя явно странно, считая пакет своим домашним животным. Результаты парня разочаровали — никто даже не подумал помочь его герою. Прохожие пытались обойти пранкера стороной, а девушки и вовсе пытались побыстрее скрыться, когда молодой человек направлялся к ним.

В социальных сетях видео набрало тысячи просмотров. Большинство пользователей отнеслись к идее пранка с недоверием и даже осудили молодого человека. Его поведение назвали «плохой шуткой» и напомнили, что недопустимо пародировать подобное.

Пранкер выгуливает пакет на улицах Нальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU