2019-02-23T15:33:40+03:00
Происшествия

Бизнесвумен обманула на 23 миллиона налоговую Кабардино-Балкарии

Управляя двумя предприятиями, женщина уклонялась от отчисления НДС
Андрей ЗОБОВ
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За уклонение от налогов бизнесвумен грозит колонияЗа уклонение от налогов бизнесвумен грозит колонияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии завершено расследование в отношении бизнес-леди, годами уклонявшейся от налогов. За это время она недоплатила государству 23 миллиона рублей.

Первая часть расследования касается фирмы «Адванс», где подозреваемая была директором. Сначала налоги платились исправно, но в 4 квартале 2015 года хозяйка вдруг решила утаить часть доходов, нарисовав в декларации куда более скромные цифры. Таким образом предприятие «сэкономило» 9,2 млн рублей. Похожая ситуация произошла в 3-м квартале 2016. Тогда она уклонилась от уплаты почти 5 миллионов.

Второй эпизод уголовного дела коснулся деятельности ООО «Ява», которым руководила та же бизнесвумен. Она снова воспользовалась проверенной схемой и 3 апреля по 6 октября 2017 года недоплатила в казну 8,8 млн рублей.

Следователи возбудили и расследовали дело по статье «уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Теперь оно передано в прокуратуру, а бизнес-леди грозит колония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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