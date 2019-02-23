Вооружённые грабители в масках напали на жителя Северной Осетии

СЕГОДНЯ 18:59 2019-02-23T18:59:01+03:00

Они заблокировали его автомобиль и вынудили отдать всё, что было

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В Северной Осетии полицейские по горячим следам поймали грабителей, напавших на местного жителя. Трое мужчин под дулом пистолета заставили его отдать все деньги.

С заявлением об ограблении в полицию пришёл 31-летний житель Моздокского района. Мужчина рассказал, что нападение произошло в его родном посёлке Садовый. Трое неизвестных заблокировали его машину на дороге. Под дулом пистолета ему пришлось отдать портмоне, в котором было 23 тысячи рублей.

На место происшествия отправились оперативники. По отпечаткам обуви и пальцев им удалось быстро найти грабителей. Дерзкий налёт совершила троица друзей 26, 29 и 30 лет.

Стражи порядка возбудили дело по статье «Разбой». Подозреваемые могут отправиться в колонию на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU