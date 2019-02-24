2019-02-24T08:55:32+03:00
Происшествия

В Ингушетии задержали грузовик с 15 тоннами поддельной водки

Михаил ЮЖНЫЙ
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"КАМАЗ" с контрафактным алкоголем перехватили дорожные полицейские на трассе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

- 23 февраля полицейские в ходе профилактических мероприятий на дороге в сельском поселении Барсуки для проверки документов остановили автомашину "КАМАЗ" под управлением 34-летнего мужчины. В фуре перевозили около 15 тонн спиртосодержащей продукции сомнительного качества, без каких-либо сопроводительных документов, - уточнили в ведомстве.

Груз изъят, автомобиль доставлен на штрафстоянку. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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