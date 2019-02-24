2019-02-24T10:18:22+03:00
Происшествия

Житель Cтаврополья, пытаясь спасти деньги, перевел их на счет злоумышленника

Михаил ЮЖНЫЙ
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В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель села Александровского Ставропольского края.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что накануне ему позвонил неизвестный, который сообщил, что его кредитную карту пытаются взломать, но он точно знает, как сохранить денежные средства. Далее он убедил селянина передать ему реквизиты банковской карты, а также все пароли. Со счета пенсионера было списано более 90 тысяч рублей.

По словам заявителя, он знал подобных видах мошенничества от участкового и из СМИ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции ищут преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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