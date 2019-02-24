В Махачкале при падении балкона пострадали два человека
Идет выяснение причин ЧП
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В Махачкале по улице Пушкина произошло обрушение балкона., Об этом сообщает сайт регионального управления МЧС Дагестана.
В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, - уточнили в ведомстве. Они с различными травмами доставлены в Республиканский ортопедо-травматологический центр.
В работе по демонтажу рухнувшего балкона были задействованы две единицы техники и девять сотрудников регионального МЧС. Сейчас идет точное выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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