2019-02-24T11:37:49+03:00
Происшествия

В Махачкале при падении балкона пострадали два человека

Идет выяснение причин ЧП
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Махачкале по улице Пушкина произошло обрушение балкона., Об этом сообщает сайт регионального управления МЧС Дагестана.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, - уточнили в ведомстве. Они с различными травмами доставлены в Республиканский ортопедо-травматологический центр.

В работе по демонтажу рухнувшего балкона были задействованы две единицы техники и девять сотрудников регионального МЧС. Сейчас идет точное выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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