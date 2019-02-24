В Ставрополе из-за окурка загорелась квартира

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-24T13:35:02+03:00

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В Ставрополе 23 февраля на улице Мира загорелась квартира в доме № 456/2.

По предварительным данным, горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Причиной пожара могло стать курение хозяина жилища на диване.

Пожарные по вызову соседей прибыли очень быстро. Огонь потушили, и он не успел распространиться по всей квартире и дому. Погибших и пострадавших в ЧП нет. Идет выяснение причин происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU