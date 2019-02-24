В Ставрополе из-за окурка загорелась квартира
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В Ставрополе 23 февраля на улице Мира загорелась квартира в доме № 456/2.
По предварительным данным, горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Причиной пожара могло стать курение хозяина жилища на диване.
Пожарные по вызову соседей прибыли очень быстро. Огонь потушили, и он не успел распространиться по всей квартире и дому. Погибших и пострадавших в ЧП нет. Идет выяснение причин происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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