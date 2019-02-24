2019-02-24T15:07:04+03:00
Общество

В Ставрополе многодетным семьям помогут с приобретением школьной формы

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе многодетным семьям положена ежегодная денежная компенсация на приобретение школьной формы, спортивной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей. Она предоставляется на каждого школьника из многодетной семьи.

- Размер компенсации в этом году составляет 1119,43 рублей на ребенка. Обратиться за денежной компенсацией нужно до 30 апреля. Из документов – паспорт, свидетельства на рождение детей и справка из школы о том, что ребенок там обучается, - сообщили в администрации краевого центра. - Подать документы можно в любой МФЦ города, или через портал государственных услуг (26gosuslugi.ru).

На все вопросы вам ответят в комитете труда и социальной защиты населения Ставрополя по адресу: улица Ленина, д. 415-б, кабинет 201, или по телефонам: 56-08-41, 56-66-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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