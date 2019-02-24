В Ставрополе на берегу пруда нашли гранату

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-24T16:20:51+03:00

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Накануне в Ставрополе на берегу Комсомольского озера случайные прохожие обнаружили ржавый предмет, напоминающий боевую гранату На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели, медики и взрывотехники.

По громкой связи полицейские попросили прогуливавшихся по территории Комсомольского пруда людей отойти подальше от места опасной находки. Кроме того, было выставлено оцепление из сотрудников полиции.

Сотрудник взрывотехнической службы внимательно обследовал найденный предмет, и вскоре ржавая граната была уничтожена саперами в безопасном месте.

Правоохранительным органам Ставрополя в ближайшее время предстоит выяснить, как боевая граната попала на берег водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU