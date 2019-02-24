Во Владикавказе пойман маршрутчик-наркоман

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-24T17:57:39+03:00

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Водителей маршруток во Владикавказе проверили на днях полицейские Северной Осетии.

В специальной лаборатории маршрутчиков протестировали на наличие алкоголя и наркотиков в крови. По результатам этой проверки, из 33 человек на дополнительное обследование отправлены 12 человек.

У одного из водителей, как отмечают в МВД Северной Осетии, в крови обнаружено запрещенное наркотическое вещество. На маршрутчика составлен административный протокол и решается вопрос о лишении его прав управлять транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU