Во Владикавказе пойман маршрутчик-наркоман
Маршруткой он управлял под воздействием запрещенных веществ
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Водителей маршруток во Владикавказе проверили на днях полицейские Северной Осетии.
В специальной лаборатории маршрутчиков протестировали на наличие алкоголя и наркотиков в крови. По результатам этой проверки, из 33 человек на дополнительное обследование отправлены 12 человек.
У одного из водителей, как отмечают в МВД Северной Осетии, в крови обнаружено запрещенное наркотическое вещество. На маршрутчика составлен административный протокол и решается вопрос о лишении его прав управлять транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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