Ставропольская прокуратура нашла многочисленные нарушения в сфере ЖКХ
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В Ставрополе прокуратура провела проверку жалобы жильцов нескольких многоэтажек. Здесь обнаружены нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Промышленном районе.
Так, были без разрешения были установлены приборы учета газа, управляющие кампании не обеспечивали бесперебойное горячее водоснабжение, не очищали дворы от снега и льда.
Сейчас сотрудники ставропольской прокуратуры внесли представления об устранении нарушений. Решается также вопрос о наказании управляющих компаний, пойманных на нарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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