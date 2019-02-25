2019-02-25T08:36:42+03:00
Происшествия

Ставропольская прокуратура нашла многочисленные нарушения в сфере ЖКХ

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе прокуратура провела проверку жалобы жильцов нескольких многоэтажек. Здесь обнаружены нарушения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Промышленном районе.

Так, были без разрешения были установлены приборы учета газа, управляющие кампании не обеспечивали бесперебойное горячее водоснабжение, не очищали дворы от снега и льда.

Сейчас сотрудники ставропольской прокуратуры внесли представления об устранении нарушений. Решается также вопрос о наказании управляющих компаний, пойманных на нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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