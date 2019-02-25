Граждане России рассказали, что думают о деле Арашуковых

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-25T10:30:21+03:00

По данному вопросу у россиян - два мнения

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Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - свидетельство борьбы за передел сфер влияния во властных элитах. Об это свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По итогам социологического исследования, 25% россиян считают задержание Арашуковых наглядным примером борьбы с коррупцией во власти, и почти столько же опрошенных (23%) думают, что это было предпринято, дабы отвлечь внимание населения от реальных экономических трудностей.

По результатам опроса "Левада-центра", о "деле Арашуковых" слышали свыше 60% россиян, около 40% опрошенных респондентов не осведомлены об этом происшествии.

КАК ЭТО БЫЛО

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ИСТОЧНИК KP.RU