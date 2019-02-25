В Пятигорске девушка из жалости приютила 28 белых крыс
Жительница Пятигорска во время прогулки с другом по горе Машук наткнулась на дерево, буквально, облепленное белыми крысами. В соцсетях девушка выложила ролик с места и подписала:
- Идём мы значит, и находим сонного вида белую крысу. Поудивлялись, испытали жалость и недоумение. Пошли дальше по тропе. И о ужас. Целый выводок белых крыс. Они бегали по земле, по деревьям, целое семейство ютилось на ветках, пищали и кишели.
На горе в Пятигорске нашли кучу белых крыс.
Грызуны, с ее слов, обжили тропу со стороны Лермонтовского разъезда. Когда запись разлетелась по сети, многие озаботились дальнейшей судьбой беспризорников. Но долго искать им приют не пришлось. Их забрала домой сердобольная женщина.
Найденных на Ставрополье крыс забрали домой.
- Они бедные замерзли, голодные. Это просто нелюди, которые выбросили этих маленьких малышей. Их 28 штук. Было 30, двое погибли. Скорее всего от переохлаждения и голода. А еще четверо остались сидеть высоко на дереве, - поделилась пользователь "@leksi15flames88" новостью в инстаграме.
Чьи это грызуны, ставили ли на них опыты в лаборатории, или те жили в зоомагазине - остается только догадываться.
ИСТОЧНИК KP.RU