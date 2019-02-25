В Пятигорске девушка из жалости приютила 28 белых крыс

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-25T10:45:36+03:00

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Жительница Пятигорска во время прогулки с другом по горе Машук наткнулась на дерево, буквально, облепленное белыми крысами. В соцсетях девушка выложила ролик с места и подписала:

- Идём мы значит, и находим сонного вида белую крысу. Поудивлялись, испытали жалость и недоумение. Пошли дальше по тропе. И о ужас. Целый выводок белых крыс. Они бегали по земле, по деревьям, целое семейство ютилось на ветках, пищали и кишели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/693850" frameborder="0"></iframe> На горе в Пятигорске нашли кучу белых крыс.

Грызуны, с ее слов, обжили тропу со стороны Лермонтовского разъезда. Когда запись разлетелась по сети, многие озаботились дальнейшей судьбой беспризорников. Но долго искать им приют не пришлось. Их забрала домой сердобольная женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/693852" frameborder="0"></iframe> Найденных на Ставрополье крыс забрали домой.

- Они бедные замерзли, голодные. Это просто нелюди, которые выбросили этих маленьких малышей. Их 28 штук. Было 30, двое погибли. Скорее всего от переохлаждения и голода. А еще четверо остались сидеть высоко на дереве, - поделилась пользователь "@leksi15flames88" новостью в инстаграме.

Чьи это грызуны, ставили ли на них опыты в лаборатории, или те жили в зоомагазине - остается только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU