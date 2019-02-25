2019-02-25T10:58:15+03:00
Происшествия

В Кисловодске за незаконные госторги на 240 млн будут судить экс-чиновника

В должности начальника УГХ Павел Ткаченко без аукциона заключил 8 контрактов
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Павел ТкаченкоФото: Павел ТкаченкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Кисловодске состоится суд над бывшим замглавы городской администрации. По данным следственных органов Ставропольского края, в 2016 году чиновник в нарушение закона без проведения аукциона заключил 8 муниципальных контрактов с единственным подрядчиком. По договоренности этот подрядчик за 240 млн рублей из бюджета обязывался провести ремонт дворов у многоквартирных домов, подъездов и дорог.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления городского хозяйства Кисловодска Павла Ткаченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, - сообщили "КП" в пресс-службе краевого СКР. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, дело на Ткаченко завели в 2017 году. Но тогда предварительно говорили, что сумма выполнения условий незаконно заключенных контрактов составляет 26 млн рублей из федерального и местного бюджетов. Должность управленца городским хозяйством чиновник совмещал с членством и председательством в участковой избирательной комиссии одного из избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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