Ставрополец убил и забетонировал свою любовницу в колодце

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-25T11:53:44+03:00

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На Ставрополье закончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Елизаветинского Благодарненского городского округа, обвиняемого в убийстве.

По данным краевого управления СУ СКР по Ставропольскому краю, Ночью 26 октября прошлого года прямо во дворе своего дома он сильно поссорился с 24-летней любовницей. Девушка пригрозила, что расскажет жене друга всю правду об их интимных отношениях.

Мужчина, видимо, очень сильно испугался супруги и задушил любовницу. Ее тело убийца спрятал в глубокий колодец, засыпал камнями и даже залил сверху бетоном.

Однако следователи смогли установить все обстоятельства убийства девушки. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU