2019-02-25T12:27:39+03:00
Происшествия

Авария в Пятигорске: пьяный лихач на "Land rover" убил 45-летнего мужчину

Виновнику трагедии 46 лет
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске столкнулись "Land rover" и "Renault Megane". Есть погибший.

Как показала экспертиза, за рулем первого автомобиля ехал пьяный 46-летний местный житель. Он вырулил на встречную полосу и протаранил "Рено", водитель которого от удара погиб сразу на месте. Мужчине было 45 лет.

- Против 46-летнего водителя автомобиля "Land rover" возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - отметили в МВД по Ставропольскому краю.

Подозреваемый заключен под стражу. Специалисты продолжают выяснять подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье орудовала банда несовершеннолетних грабителей
Из старья и палок: в дагестанской школе во время урока рухнул потолок
Ставрополец убил и забетонировал свою любовницу в колодце
В Кисловодске за незаконные госторги на 240 млн будут судить экс-чиновника
В Пятигорске девушка из жалости приютила 28 белых крыс
Граждане России рассказали, что думают о деле Арашуковых
Ставропольская прокуратура нашла многочисленные нарушения в сфере ЖКХ
Во Владикавказе пойман маршрутчик-наркоман
В Ставрополе на берегу пруда нашли гранату
В Ставрополе многодетным семьям помогут с приобретением школьной формы
В Ставрополе из-за окурка загорелась квартира
В Махачкале при падении балкона пострадали два человека
Житель Cтаврополья, пытаясь спасти деньги, перевел их на счет злоумышленника
В Ингушетии задержали грузовик с 15 тоннами поддельной водки
Вооружённые грабители в масках напали на жителя Северной Осетии
Президент «Анжи» готов бесплатно отдать клуб «в хорошие руки»
Бизнесвумен обманула на 23 миллиона налоговую Кабардино-Балкарии
В КБР пранкер выгуливал пакет на верёвочке
Дагестанка пришла в гости и обокрала хозяев на 200 тысяч рублей
Стертельное ДТП в Чечне: два человека погибли, ещё двое — в больнице
Пятигорчанка убила испортившего день рождения любовника и поехала к другому
В Ставрополе BMW попала в аварию, перевернулась и сгорела
Депутат из Ессентуков все-таки лишился чиновничьего кресла
Пропавшего ставропольца нашли мертвым в куче мусора
На реализацию нацпроекта «Экология» направят около 4 триллионов рублей
В Ессентуках детсадовцев записали в солдаты
В Ставрополе запустят салют на 23 февраля
SKODA на Ставрополье: интересные предложения для бизнеса