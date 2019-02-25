Авария в Пятигорске: пьяный лихач на "Land rover" убил 45-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-25T12:27:39+03:00

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В Пятигорске столкнулись "Land rover" и "Renault Megane". Есть погибший.

Как показала экспертиза, за рулем первого автомобиля ехал пьяный 46-летний местный житель. Он вырулил на встречную полосу и протаранил "Рено", водитель которого от удара погиб сразу на месте. Мужчине было 45 лет.

- Против 46-летнего водителя автомобиля "Land rover" возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - отметили в МВД по Ставропольскому краю.

Подозреваемый заключен под стражу. Специалисты продолжают выяснять подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU