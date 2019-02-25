Авария в Пятигорске: пьяный лихач на "Land rover" убил 45-летнего мужчину
В Пятигорске столкнулись "Land rover" и "Renault Megane". Есть погибший.
Как показала экспертиза, за рулем первого автомобиля ехал пьяный 46-летний местный житель. Он вырулил на встречную полосу и протаранил "Рено", водитель которого от удара погиб сразу на месте. Мужчине было 45 лет.
- Против 46-летнего водителя автомобиля "Land rover" возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - отметили в МВД по Ставропольскому краю.
Подозреваемый заключен под стражу. Специалисты продолжают выяснять подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU