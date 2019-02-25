Из старья и палок: в дагестанской школе во время урока рухнул потолок

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-25T13:28:30+03:00

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В старенькой сельской школе в Дагестане потолок рухнул прямо во время урока. Обвалившаяся штукатурка обнажила главную проблему — старая школа построена из подручных материалов и держится «на честном слове».

Инцидент произошёл в посёлке Хамавюрт Хасавюртовской района республики. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что под штукатуркой в школе даже не доски, а буквально палки. Посмотрев на снимки, пользователи социальных сетей ничуть не удивились происшествию — от такого зрелища остаётся только разводить руками. Самый тяжёлый удар пришёлся на родителей. Они стоят перед выбором: не отпускать детей учиться или рисковать здоровьем и даже жизнью своего чада.

Очевидцы происшествия сообщили «КП - Северный Кавказ», что при обрушении потолка никто из детей и учителей не пострадал. Официальной реакции на событие от администрации посёлка или района пока не последовало.

echo_dagestana Судя по фотографиям с места происшествия, школа построена из старья и палок

ИСТОЧНИК KP.RU