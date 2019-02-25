2019-02-25T13:28:30+03:00
Происшествия

Из старья и палок: в дагестанской школе во время урока рухнул потолок

К счастью, никто из учеников не пострадал
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
В дагестанском поселке Хамавюрт потолок обрушился прямо во время урокаВ дагестанском поселке Хамавюрт потолок обрушился прямо во время урокаФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В старенькой сельской школе в Дагестане потолок рухнул прямо во время урока. Обвалившаяся штукатурка обнажила главную проблему — старая школа построена из подручных материалов и держится «на честном слове».

Инцидент произошёл в посёлке Хамавюрт Хасавюртовской района республики. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что под штукатуркой в школе даже не доски, а буквально палки. Посмотрев на снимки, пользователи социальных сетей ничуть не удивились происшествию — от такого зрелища остаётся только разводить руками. Самый тяжёлый удар пришёлся на родителей. Они стоят перед выбором: не отпускать детей учиться или рисковать здоровьем и даже жизнью своего чада.

Очевидцы происшествия сообщили «КП - Северный Кавказ», что при обрушении потолка никто из детей и учителей не пострадал. Официальной реакции на событие от администрации посёлка или района пока не последовало.

echo_dagestanaecho_dagestana
Судя по фотографиям с места происшествия, школа построена из старья и палок
3431 отметок «Нравится»216 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье орудовала банда несовершеннолетних грабителей
Авария в Пятигорске: пьяный лихач на "Land rover" убил 45-летнего мужчину
Ставрополец убил и забетонировал свою любовницу в колодце
В Кисловодске за незаконные госторги на 240 млн будут судить экс-чиновника
В Пятигорске девушка из жалости приютила 28 белых крыс
Граждане России рассказали, что думают о деле Арашуковых
Ставропольская прокуратура нашла многочисленные нарушения в сфере ЖКХ
Во Владикавказе пойман маршрутчик-наркоман
В Ставрополе на берегу пруда нашли гранату
В Ставрополе многодетным семьям помогут с приобретением школьной формы
В Ставрополе из-за окурка загорелась квартира
В Махачкале при падении балкона пострадали два человека
Житель Cтаврополья, пытаясь спасти деньги, перевел их на счет злоумышленника
В Ингушетии задержали грузовик с 15 тоннами поддельной водки
Вооружённые грабители в масках напали на жителя Северной Осетии
Президент «Анжи» готов бесплатно отдать клуб «в хорошие руки»
Бизнесвумен обманула на 23 миллиона налоговую Кабардино-Балкарии
В КБР пранкер выгуливал пакет на верёвочке
Дагестанка пришла в гости и обокрала хозяев на 200 тысяч рублей
Стертельное ДТП в Чечне: два человека погибли, ещё двое — в больнице
Пятигорчанка убила испортившего день рождения любовника и поехала к другому
В Ставрополе BMW попала в аварию, перевернулась и сгорела
Депутат из Ессентуков все-таки лишился чиновничьего кресла
Пропавшего ставропольца нашли мертвым в куче мусора
На реализацию нацпроекта «Экология» направят около 4 триллионов рублей
В Ессентуках детсадовцев записали в солдаты
В Ставрополе запустят салют на 23 февраля
SKODA на Ставрополье: интересные предложения для бизнеса