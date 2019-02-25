На Ставрополье орудовала банда несовершеннолетних грабителей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-25T14:55:42+03:00

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На Ставрополье под следствие попали трое молодых людей, грабивших прохожих. Подростки нападали на сверстников и отбирали у них деньги и гаджеты.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, ребята грабили в Невинномысске. Поздним вечером 12 декабря они напали на 16-летнего парня, одиноко стоявшего на автобусной остановке. «Для профилактики» его избили, а потом потребовали отдать всё, что есть. Рэкетирам удалось разжиться мобильным телефоном, наушниками и небольшой суммой денег. Общий ущерб составил порядка 11 тысяч рублей.

После произошедшего молодой человек обратился с заявлением в полицию и стражам порядка удалось найти грабителей. Под следствием оказались трое молодых людей 16, 17 и 19 лет. Подозреваемым грозит до 7 лет колонии.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU