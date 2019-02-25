Знаменитый молот Тора появился в «Гармонии»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-25T15:37:54+03:00

Теперь в "Гармонии" есть и молот Тора

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Арт-объект, копирующий легендарный Молот из известного комикса, установили на территории жилого района «Гармония». Находится новый объект в самом начале аллеи Ласточек, рядом с офисом отдела продаж Строительной группы «Третий Рим».

Появление молота Тора стало событием для поклонников легендарных комиксов - на прошедших выходных многие из них устремились в жилой район «Гармония» за оригинальными фотографиями. Кстати, механизм позволяет проверить свою силу. Если вы очень сильны, то сантиметров на 10 сможете оторвать молот от земли.

На аллее уже есть железный трон и карта плоской Земли. Оригинальные арт-объекты из металла изготовлены компанией «Римский мастер», которая является одним из производственных дивизионов, входящих в состав Строительной группы «Третий Рим». Благоустройство аллеи Ласточек продолжается. Возможно, скоро на аллее появятся другие арт-объекты, которые пополнят список достопримечательностей жилого района «Гармония». Координаты объекта: 45.1516, 42.0368.

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ИСТОЧНИК KP.RU