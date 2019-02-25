Более 4,5 млн автоплатежей совершили жители Юга и Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-25T16:16:47+03:00

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За прошлый год через услугу банка «Автоплатеж ЖКХ» совершено более 4,5 млн коммунальных платежей на сумму порядка 3,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2017 году.

Наибольший объем платежей в 2018 году был зафиксирован на Юге, в Ростовской области - 1 696 млрд рублей, Краснодарском крае - 1 126 млрд рублей, на Ставрополье - 752 млн рублей. Территории с наибольшей динамикой роста платежей в размере более 50%, по сравнению с 2017 годом: Адыгея - 39 млн рублей, Калмыкия - 35 млн рублей, Северная Осетия - 32 млн рублей. В Кабардино-Балкарии объем автоплатежей в прошлом году достигли 17 млн рублей, в Дагестане - 16 млн рублей, в Карачаево-Черкесии -13 млн рублей. В Чечне и Ингушетии в 2018 году объем автоплатежей не превысил - 5 млн рублей.

Данный сервис доступен всем владельцам банковских карт Сбербанка с подключенным мобильным банком. Автоплатеж позволяет регулярно и своевременно вносить квартплату, не тратя при этом время на поход в офис банка или поиск ближайшего банкомата. Простой и понятный в использовании сервис информирует клиентов на всех этапах платежа, от начисленной суммы задолженности до факта совершения оплаты.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк:

- Используя «Автоплатеж», наши клиенты могут быть уверены, что их счета будут оплачены точно в срок. Для совершения платежей потребуется минимум усилий: один раз подключить услугу и раз в месяц проверять сумму счета, указанную в СМС от банка. С помощью данного сервиса можно оплачивать несколько счетов, в том числе и счета своих близких, даже если они живут в другом городе. «Автоплатеж» поможет оптимизировать временные затраты и держать счета под контролем.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU