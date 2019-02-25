На Ставрополье в среднем зарабатывают около 30 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-25T17:00:29+03:00

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Аналитики подсчитали, что в среднем жители Ставрополья на 2018 год зарабатывали больше 28 тысяч рублей в месяц (+8,4% роста за год), а тратили 21 тысячу (+4,8%) в расчете на одного человека.

Статистику дает Северо-Кавказстат. Где отмечают, что на душу населения, при этом, за 2018 год "денежные доходы сложились в сумме 23982,6 рубля".

- За 2018 год в структуре денежных расходов населения увеличились расходы на покупку товаров до 65,6% (против 62,3% в 2017), оплату услуг до 18,5% (против 18,3%), оплату обязательных платежей и взносов – до 9,7% (против 8,3%), - добавляют специалисты. - А доля сбережений снизилась до 8,3% (против 10,4%), покупка валюты – до 2,7% (против 3%).

Также сообщается, что в крае на минувший год численность рабочей силы (лица в возрасте 15 лет и старше, которые считаются занятыми или безработными) составила 1,3 млн человек, и 95% из них были заняты в экономике, а оставшиеся 5% классифицировались как безработные.

- Среди безработных доля женщин составила 48,6%, городских жителей – 49,6%, молодежи до 25 лет – 28,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 38,4%, - подчеркивают в аналитическом агентстве. - Уровень безработицы среди сельских жителей (6,4%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU