2019-02-25T19:20:47+03:00
Происшествия

В Дагестане три года лечили мертвецов

На мошенничестве заработали четверть миллиона
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Унцукульском районе Дагестана три года с 2014 по 2017-й лечили мертвецов. В отчете медики Центральной районной больницы писали, что помогли 131 гражданину, проведя 226 медицинских услуг на 231 тысячу рублей. Прокуратура проверила документы и оказалось, что по факту все пациенты были на тот момент уже мертвыми. А значит оказывать им помощь врачи никак не могли.

- На основании фиктивных документов территориальным Фондом обязательного медицинского страхования по Республике Дагестан произведена оплата за якобы оказанные услуги на указанную сумму, - сказали "КП" в республиканской прокуратуре. - Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Заведено дело по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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