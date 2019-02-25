В Ингушетии убийце, который сжег тело друга в камине, дали 9 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-25T18:11:50+03:00

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В Ингушетии прошел суд по делу об убийстве 36-летнего мужчины его же приятелем. В 2018 году 30 марта у знакомых произошла ссора и 51-летний житель республики забил друга молотком прямо у себя дома. Тело он после сжег в горящей газовой печи каминного типа.

- Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - рассказали "КП" в пресс-службе республиканского СКР. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU