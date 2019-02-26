2019-02-26T08:26:46+03:00
Происшествия

В ДТП в Пятигорске пострадали пять человек

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Пять человек госпитализированы в результате автоаварии в Пятигорске.

По предварительной версии, сегодня, 26 февраля около часа ночи на проспекте Калинина водитель «ВАЗ-21093», на регулируемом перекрестке улиц. Калинина – Козлова со светофорным объектом, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Он допустил столкновение с другим автомобилем «ВАЗ-21093». В результате ДТП с серьезными травмами головы и тела в реанимацию были доставлены оба водителя, а также 3 пассажира из обеих «девяток».

За рулем первой «ВАЗ-21093» находился 21-летний житель Кабардино-Балкарской республики (предполагаемый виновник ДТП), стаж вождения у которого всего 7 дней, с ним в автомобиле на переднем пассажирском сидении находился 18-летний молодой человек.

Во втором автомобиле «ВАЗ» находились 27-летние жители станицы Лысогорской Георгиевского района.

У участников ДТП при госпитализации взята кровь на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников будет установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки
На Ставрополье адвокат попытался обмануть экс-гаишника на миллион рублей
Стало известно, когда Ставрополье перейдет на цифровое вещание
На востоке Ставрополья построят спорткомплекс за 66 млн рублей
В Дагестане от отравления угарным газом погибла женщина
На Ставрополье из-за петарды начался пожар в музее
В Дагестане три года лечили мертвецов
В Ингушетии убийце, который сжег тело друга в камине, дали 9 лет тюрьмы
На Ставрополье в среднем зарабатывают около 30 тысяч в месяц
Более 4,5 млн автоплатежей совершили жители Юга и Северного Кавказа
Знаменитый молот Тора появился в «Гармонии»
На Ставрополье орудовала банда несовершеннолетних грабителей
Из старья и палок: в дагестанской школе рухнул потолок
Авария в Пятигорске: пьяный лихач на "Land rover" убил 45-летнего мужчину
Ставрополец убил и забетонировал свою любовницу в колодце
В Кисловодске за незаконные госторги на 240 млн будут судить экс-чиновника
В Пятигорске девушка из жалости приютила 28 белых крыс
Граждане России рассказали, что думают о деле Арашуковых
Ставропольская прокуратура нашла многочисленные нарушения в сфере ЖКХ
Во Владикавказе пойман маршрутчик-наркоман