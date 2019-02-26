В ДТП в Пятигорске пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-26T08:26:46+03:00

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Пять человек госпитализированы в результате автоаварии в Пятигорске.

По предварительной версии, сегодня, 26 февраля около часа ночи на проспекте Калинина водитель «ВАЗ-21093», на регулируемом перекрестке улиц. Калинина – Козлова со светофорным объектом, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Он допустил столкновение с другим автомобилем «ВАЗ-21093». В результате ДТП с серьезными травмами головы и тела в реанимацию были доставлены оба водителя, а также 3 пассажира из обеих «девяток».

За рулем первой «ВАЗ-21093» находился 21-летний житель Кабардино-Балкарской республики (предполагаемый виновник ДТП), стаж вождения у которого всего 7 дней, с ним в автомобиле на переднем пассажирском сидении находился 18-летний молодой человек.

Во втором автомобиле «ВАЗ» находились 27-летние жители станицы Лысогорской Георгиевского района.

У участников ДТП при госпитализации взята кровь на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников будет установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU