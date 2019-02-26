На Ставрополье из-за петарды начался пожар в музее

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-26T09:26:39+03:00

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Неожиданное возгорание произошло в селе Величаевское Левокумского района 23 февраля. Около 16:00 заведующая музеем величаевских молодогвардейцев выйдя во двор, увидела как из шалаша, служащего уличной декорацией, вырывались яркие языки пламени.

Она обратилась за помощью к пожарным ПАСС СК, часть которых располагалась поблизости.

- Спустя 4 минуты после поступления звонка, мы были на месте происшествия, - поделился водитель пожарного автомобиля Дмитрий Отливной. –Так как каркас шалаша был сделан из дерева и обшит камышом, он сгорел очень быстро. Наша задача заключалась в том, чтобы не допустить распространение огня на соседние огороды, а также по территории музея, с чем мы очень быстро справились, ликвидировав огонь в течение 15 минут.

В дальнейшем на месте пожара была обнаружена петарда, которая могла спровоцировать возгорание, оставившее без декорации местный музей. Остальные версии произошедшего в ближайшее время рассмотрят надзорные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU