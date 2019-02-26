2019-02-26T10:31:05+03:00
Происшествия

В Дагестане от отравления угарным газом погибла женщина

Ее ребенок и муж попали в больницу
Михаил ЮЖНЫЙ
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Трое членов одной семьи отравились угарным газом в Буйнакске, один из них скончался. Об этом сообщила представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

- Трагедия произошла накануне в Буйнакске по улице Шамиля 50. Угарным газом отравилась семья из трех человек, в том числе маленький ребенок. Мать погибла, отца и ребенка прибывшие по вызову соседей медики срочно доставили в больницу, - сказала Муртазалиева.

По ее словам, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас идет выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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