В Дагестане от отравления угарным газом погибла женщина
Трое членов одной семьи отравились угарным газом в Буйнакске, один из них скончался. Об этом сообщила представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.
- Трагедия произошла накануне в Буйнакске по улице Шамиля 50. Угарным газом отравилась семья из трех человек, в том числе маленький ребенок. Мать погибла, отца и ребенка прибывшие по вызову соседей медики срочно доставили в больницу, - сказала Муртазалиева.
По ее словам, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сейчас идет выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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