В Дагестане от отравления угарным газом погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-26T10:31:05+03:00

Ее ребенок и муж попали в больницу

Изменить размер текста: A A

Трое членов одной семьи отравились угарным газом в Буйнакске, один из них скончался. Об этом сообщила представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

- Трагедия произошла накануне в Буйнакске по улице Шамиля 50. Угарным газом отравилась семья из трех человек, в том числе маленький ребенок. Мать погибла, отца и ребенка прибывшие по вызову соседей медики срочно доставили в больницу, - сказала Муртазалиева.

По ее словам, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас идет выяснение причин ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU