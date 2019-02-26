На востоке Ставрополья построят спорткомплекс за 66 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-26T11:38:47+03:00

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В Арзгирском районе Ставрополья будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Решение о его строительстве принял лично глава региона Владимир Владимиров.

Общая площадь будущего комплекса составит около 1,5 тысячи квадратных метров.

Здесь можно будет заниматься бадминтоном, баскетболом, теннисом и ручным мячом, а также художественной и ритмической гимнастикой. В здании предусмотрены будут и особые зоны с тренажерами.

В дополнительных помещениях будут устроены раздевалки, душевые, тренерские, кабинеты, медперсонал, вестибюль. Для инвалидов оборудуют пандусы.

Из краевого и местного бюджета на строительство комплекса и благоустройство прилегающей территории планируется выделить свыше 66 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU