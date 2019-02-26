Стало известно, когда Ставрополье перейдет на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-26T12:28:42+03:00

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В Ставрополе с весны начнет вещание цифровое эфирное телевидение. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, уже с 15 апреля краевая столица вместе со всем регионом забудет об устаревшем аналоговом ТВ.

- Причем теперь 20 федеральных каналов, входящие в мультиплекс, можно будет смотреть абсолютно бесплатно, - сказали в ведомстве.

Отмечается, что сигнал смогут принять все современные телевизоры, выпущенные с 2012 года. И проблемы при переходе возникнут, только если вы пользуетесь старыми телевизорами с аналоговым тюнером.

- Но не спешите списывать вашего «старичка» в утиль. Чтобы пользоваться новыми возможностями телевидения, достаточно приобрести специальную цифровую приставку - ресивер стандарта DVB-T2. На упаковке обязательно должна быть отметка MULTI PLP, - порекомендовали в администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU