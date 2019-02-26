Стало известно, когда Ставрополье перейдет на цифровое вещание
В Ставрополе с весны начнет вещание цифровое эфирное телевидение. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, уже с 15 апреля краевая столица вместе со всем регионом забудет об устаревшем аналоговом ТВ.
- Причем теперь 20 федеральных каналов, входящие в мультиплекс, можно будет смотреть абсолютно бесплатно, - сказали в ведомстве.
Отмечается, что сигнал смогут принять все современные телевизоры, выпущенные с 2012 года. И проблемы при переходе возникнут, только если вы пользуетесь старыми телевизорами с аналоговым тюнером.
- Но не спешите списывать вашего «старичка» в утиль. Чтобы пользоваться новыми возможностями телевидения, достаточно приобрести специальную цифровую приставку - ресивер стандарта DVB-T2. На упаковке обязательно должна быть отметка MULTI PLP, - порекомендовали в администрации Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU