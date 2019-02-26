На Ставрополье адвокат попытался обмануть экс-гаишника на миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-26T12:54:08+03:00

Деньги обещал передать прокурору и судье, а на деле хотел обогатиться

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На Ставрополье завели дело на адвоката краевой коллегии адвокатов за попытку мошенничества.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СКР, в 2018 году подозреваемый Игорь Иванов защищал в суде интересы экс-сотрудника ДПС, обвиняемого в мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. За миллион рублей адвокат предложил подкупить судью и прокурора, чтобы помочь своему клиенту избежать тюрьмы, хотя никаких договоренностей с ними не имел.

- Деньги Иванов планировал присвоить себе, - подчеркнули в ведомстве. - Впоследствии он получил от подзащитного требуемую сумму денег. Что было задокументировано сотрудниками ФСБ, которых о вымогательстве заранее предупредил сам бывший полицейский.

Расследованием дела занимается следственный отдел по городу Георгиевск.

- Стоит отметить, что сейчас этот сотрудник ДПС осужден на два года условно с лишением права работать на госслужбе сроком на 2 года, - добавили в краевом СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU