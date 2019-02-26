2019-02-26T13:24:59+03:00
Происшествия

В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки

Нападение засняли камеры наблюдения [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Пятигорске грабитель ради 19 тысяч выручки в кассе избил монтировкой работника автомойки. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, именно столько денег ему удалось похитить после избиения сотрудника. Преступника помогла найти запись с камер наружного наблюдения.

Нападение в Пятигорске.

- 42-летнего пятигорчанина задержали и доставили в отдел внутренних дел. Гражданин сознался в содеянном и пояснил, что на преступление его сподвигло тяжелое материальное положение, - добавили полицейские. - Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Максимальное наказание этой статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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