В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-26T13:24:59+03:00

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В Пятигорске грабитель ради 19 тысяч выручки в кассе избил монтировкой работника автомойки. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, именно столько денег ему удалось похитить после избиения сотрудника. Преступника помогла найти запись с камер наружного наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="640" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694123" frameborder="0"></iframe> Нападение в Пятигорске.

- 42-летнего пятигорчанина задержали и доставили в отдел внутренних дел. Гражданин сознался в содеянном и пояснил, что на преступление его сподвигло тяжелое материальное положение, - добавили полицейские. - Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Максимальное наказание этой статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU