В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки
В Пятигорске грабитель ради 19 тысяч выручки в кассе избил монтировкой работника автомойки. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, именно столько денег ему удалось похитить после избиения сотрудника. Преступника помогла найти запись с камер наружного наблюдения.
Нападение в Пятигорске.
- 42-летнего пятигорчанина задержали и доставили в отдел внутренних дел. Гражданин сознался в содеянном и пояснил, что на преступление его сподвигло тяжелое материальное положение, - добавили полицейские. - Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".
Максимальное наказание этой статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU