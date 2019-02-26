Корейские ортодонты проведут мастер-класс в Ессентуках

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-26T14:18:03+03:00

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Сближение двух курортов - корейского Иксан и Ессентуков - началось в прошлом году. Специалисты иксанского университета Вон Гванг побывали в Ессентуках, оценили чистый целебный воздух и источники. Осмотрели курортную часть города и нашли место для медицинского косметологического центра.

- Новая клиника будет адаптирована под болезни россиян, университет изучал этот вопрос, и мы пришли к мнению, что традиционная корейская медицина поможет жителям региона справляться с многими заболеваниями и реже посещать аптеки, - отметил генеральный секретарь медицинcкого госпиталя в Иксане Си Сьюнг Хван (Seol Seung Hwan).

Старт строительству был дан полгода назад, работы в новой косметологической клинике идут полным ходом. Ессентуки - первый город России, где специалисты центра Ван Гван откроют свой филиал. Корейская сторона отметила благоприятный инвестиционный климат, заинтересованность и поддержку городской власти Ессентуков. Инвесторам здесь понравилось, и они готовы расширять сотрудничество.

Еще до старта проекта корейские медики привезут в Ессентуки новые технологии в области стоматологии. Среди первых направлений будущей клиники будут стоматология, косметология, мануальная терапия.

В субботу 2 марта в Ессентуках они поделятся с местными врачами своими наработками. Также на открытие семинара ожидается прибытие корейского консула.

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ИСТОЧНИК KP.RU