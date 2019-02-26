Дагестанцы отсудили компенсацию за разбомбленные во время КТО дома

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-26T15:17:37+03:00

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В Дагестане решением Верховного суда республики жителям поселка Временный выплатят компенсации за разрушенные во время поимки террористов дома.

В 2014 году 26 ноября после введения КТО жилье местных сильно пострадало в ходе спецоперации. Людей временно эвакуировали из села. А когда те вернулись, их ждали разбомбленные дома. Несколько лет семьям приходилось ютиться у родни или друзей. Другие ремонтировали жилье за свой счет.

И вот, спустя более чем четыре года, суд все-таки встал на сторону пострадавших. Как передает представитель правозащитного центра "Мемориал", иск на выплату компенсации от долго бездействующих властей республики потерпевшие получат в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU