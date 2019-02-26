На Ставрополье снова обрушится штормовой ветер

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-26T15:38:47+03:00

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Стихия снова обрушится на Ставрополье. По данным Ставропольского Гидрометцентра, в первых числах марта на край обрушится шторм. Скорость ветра будет достигать 28 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется, как «жёсткий шторм».

Стихия ударит по Ставрополью 1 и 2 марта. Сильнейший ветер ожидается в первый день. Его скорость будет варироваться от 23 до 28 метро в секунду. Ночью и днём второго числа — 15–20 м/с.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю предупреждает, что стихия может стать причиной чрезвычайных происшествий, таких, как падение деревьев, обрыв ЛЭП, разрушение слабо закреплённых конструкций и крыш. Водителей просят воздержаться от поездок, а пешеходам советуют соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU